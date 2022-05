I titoli sul Torino nella rassegna stampa di oggi, giovedì 19 maggio 2022, vigilia di Torino-Roma

Tuttosport

-“Toro, corri sul mercato. Ci sono troppe partenze, la squadra è da rifare”

Claudio Sala interviene sul momento granata: “Incredibile che Brekalo cerchi degli stimoli. A questo punto i dirigenti fanno bene a lasciarlo andare”

-Se parte Praet, con Strefezza rispunta Nandez

C’è l’ultimatum al Leicester per il belga, però Vagnati si sta muovendo su più fronti. Serve un centrocampista di spessore

-Linetty chiama la Samp ma adesso non si muove

Prima di cederlo servono rinforzi. Intanto è tornato in Nazionale

La Stampa

Toro double face con la Roma. Chi saluta e chi farà straordinari

L’ultima partita domani contro i giallorossi segna la divisione tra chi andrà via e chi con le nazionali lasciando a Juric il dubbio di poter avere un folto gruppo il primo giorno di raduno a luglio