I titoli sul Torino nella rassegna stampa di oggi, mercoledì 18 maggio 2022, a due giorni dalla fine della stagione

Tuttosport

–Toro, salvagente Pobega

Tra la beffa Brekalo e le troppe incertezze tentativo col Milan

-Ola Aina ci riprova: a rapporto da Juric!

Colloquio al Filadelfia

-Al Filadelfia è tempo di Asado

La Gazzetta dello Sport

In chiusura, Tonny. Sanabria, il ritorno per lanciare il Toro e guardare al afuturo

Juric ritrova l’attaccante che ha regalatoreti e assist in mezzo a tanti infortuni