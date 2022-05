Dal riscatto mancato di Brekalo all’allenamento al Filadelfia: i titoli sul Torino nella rassegna stampa di martedì 17 maggio 2022

La Gazzetta dello Sport

Passione Torino. Abbraccio granata al Filadelfia, ovazioni per Juric e la squadra

Allenamento a porte aperte e i tifosi rispondono presente. Vagnati: «Volevamo riscattare Brekalo, ma non intende restare»

-Bremer: “Stagione al top, ma posso migliorare”

Tuttosport

-Vagnati: “Brekalo non voleva restare”. E l’agente: “Sì, Toro corretto. Josip sogna la Champions”

Il dt granata: “Brekalo sperava di non venir riscattato, ce lo ha ridetto a Verona. Noi delusi, Cairo era pronto a comprarlo”

-Bremer saluta: “Ho dato tutto”

“Finita la mia miglior stagione, darò tutto”

-Praet, strada in salita e Pjaca torna alla Juve. Toro caldo su Strefezza

La trequarti verso la rifondazione