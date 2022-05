I titoli sul Torino nella rassegna stampa di oggi, lunedì 16 maggio 2022, ultima settimana di campionato

Tuttosport

Toro: avanti su Gollini

Sondaggi granata per il prestito del portiere che rientrerà all’Atalanta dal prestito al Tottenham di Conte

-Ultimatum per Praet poi bufera Brekalo: “Non vuole restare”

Il Toro al Leicester: il belga a luglio in ritiro, altrimenti ve lo lasciamo. E parte il caso del croato, col giallo: il padre vuole portarlo a scadenza col Wolfsburg

La Gazzetta dello Sport

Zima: il Toro scopre un altro gioiello. David al centro studia da Bremer

La Stampa

Al Toro solo chi crede nel progetto Juric. Brekalo si allontana

Il croato vuole la Champions, Cairo era pronto a un’operazione da 20 milioni