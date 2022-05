I titoli dei principali quotidiani sul Torino, alla vigilia della trasferta di Verona: ecco i temi della rassegna stampa

Tuttosport

Toro, tre riscatti con l’intrigo

Mandragora entro fine mese. Brekalo all’ultimo, stallo Praet

Zaza, la via di fuga è in Spagna

L’attaccante ha ancora un anno di contratto, però a fine stagione lascerà il Toro

Bremer, via all’asta. Voce dalla Francia: “C’è anche il PSG!”

E’ giallo sul reale interesse di Leonardo, rilanciato dall’Equipe. L’Inter è in pole (20 milioni più Pinamonti), poi Milan e Juve

Primavera: Scurto in pole

Coppitelli, tecnico in partenza. Spunta il romanista ma anche Asta e Palladino sono in corsa

La Gazzetta dello Sport

In rampa di lancio

Zima vice Bremer, Seck e Ricci pronti. A Verona un Toro sempre più verde