I titoli sul Torino nella rassegna stampa di oggi, 20 settembre 2021, a pochi giorni dal ritorno in campo con la Lazio

La Stampa

Più tempo in tribunale che in campo. Toro e Lazio, il duello tra club mai amici

Dal caso tamponi al rinvio per Covid fino alla lite Cairo-Immobile: giovedì si ritrovano due società divise su tutto

Pjaca si scopre forte “Qui posso crescere ed esplodere col Toro”

Il croato galvanizzato dalla rete decisiva segnata contro il Sassuolo

Tuttosport

-Toro feroce, duro: che svolta. Non ha mai paura, azzanna, fa falli. I budini sono finiti

Aggressività in ogni zona, pressing alto. Juric; “Adoro Guardiola e Gasperini”. Da anni non si vedeva tanto ardore: A Reggio 33 palloni recuperati e 20 falli a 7

-La Maratona urla: Dateci il derby

Via al tam-tam: Sostegno speciale alla vigilia

–Belotti, nuovi test

Altri controlli in vista della ripresa degli allenamenti: l’obiettivo è il derby



La Gazzetta dello Sport

Toro d’attacco. Non solo gol: assist e grinta. Sanabria fa per tre

Assenti Belotti e Zaza, Tonny guida il reparto più migliorato con Juric