I titoli sul Torino nella rassegna stampa del 21 settembre 2021: verso la sfida di giovedì contro la Lazio

La Gazzetta dello Sport

-Nuova energia Toro. Svolta Rodriguez, Lukic e Djidji rinati: è l’effetto Juric

L’affidabilità ritrovata dello svizzero, la crescita del serbo, la sorpresa del francese: il tecnico ha rigenerato i gregari di lusso

–Pjaca si ferma: oggi il provino decisivo. Riecco Verdi, la Croazia chiama Brekalo

Tuttosport

Brekalo, la nuova stella del Toro. “Gioco per papà ferito in guerra”

“A calcio era bravo, poi a 21 anni andò in battaglia e finì il suo sogno. Ora mi trasmette la sua forza”

C’è ansia per Pjaca, ma Juric non dispera

Dopo Praet si è fermato anche il croato per un affaticamento muscolare, però il tecnico conta di poterlo riavere in gruppo

La rassegna stampa sul Torino