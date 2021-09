I titoli sul Torino nella rassegna stampa del 22 settembre, a poco più di 24 ore dalla sfida contro la Lazio

La Gazzetta dello Sport

Trequarti fantasia. C’è l’idea Lukic, Linetty scalpita: il Toro cambia ancora il tridente

Domani contro la Lazio quarto attacco diverso in cinque partite: duello tra il serbo e il polacco. Brekalo e Sanabria ok, Pjaca rientra

Tuttosport

Toro e Lazio, fate pace. Immobile, arbitri, tribunali, Covid e Lotito ripunge Cairo

Una volta i tifosi erano gemellati, ma da anni presidenti, società, squadre e giocatori litigano senza esclusioni di colpi. Il patron laziale: “Io non ho problemi, appartengo a un’altra categoria di persone”

Milinkovic-Savic story. Vanja per la prima volta sfida Sergej: a testa alta

Finalmente in campo contro il fratello che ha già fatto male al Toro, il portiere granata vuole scrivere per Juric un capitolo inedito nella saga serba di famiglia