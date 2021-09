Nella nostra consueta rassegna stampa, ecco i titoli dei principali quotidiani che si occupano del Torino in edicola quest’oggi

Tuttosport

“Toro da 5: cresci e merita un 8!”

Juric: “La Lazio è un gran bel test. Sono curioso”

Il tecnico predica equilibrio: “Siamolo solo all’inizio e questa non è la squadra più forte che ho allenato”

Mandragora e forse la fisicità di Pobega per un tris storico

Il Toro non vince 3 partite di fila dal marzo 2019: poi fu 7° e andò in Europa. Mediana alta anche di statura per i corazzieri laziali

Toro, speranze gelate. Belotti non può correre

Juric: “Pensavamo migliorasse. Ha male, sono preoccupato”. Così, addio derby

La Gazzetta dello Sport

Sfida tra comandanti

Juric alla prova Sarri. Diversi in tutto o quasi. Toro-Lazio, chi scatta?

Vanja contro Sergej ma per i Milinkovic sarà una vera festa

I due fratelli serbi sono legatissimi. E tra loro parlano più di NBA che di calcio