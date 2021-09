I titoli sul Torino dopo il pareggio di ieri contro la Lazio: la rassegna stampa di venerdì 24 settembre 2021

Tuttosport

-Toro bellissimo: beffa ingiusta. Dominata la Lazio. Pjaca sublime bis, poi il rigore al 91′

Djidji macchia una grande prova con un ingenuo fallo su Muriqi: Immobile, fischiato, fa soffrire ancora i granata

–Pjaca gol da record. Juve già cancellata: “Che pari bugiardo”

Milinkovic-Savic fa venire i brividi ma alla fine è bucato solo dal dischetto: “Però la fiducia va meritata”. Cairo: “Molto bene”

–“Noi fantastici, poi che polli”

Juric: “Sono così arrabbiato che non riesco neanche a godermi la prestazione splendida. Mi rode, quel gol alla fine si doveva evitare”

La Gazzetta dello Sport

-Toro, bello e beffato. Pjaca colpisce per l’1-0, ingenuità di Djidji al 91′. Immobile, pari di rigore

I granata dominano la gara, l’attaccante croato entra e segna il secondo gol di fila. La Lazio si salva nel finale

-Juric non sorride: “Gara dominata, quanto mi rode non aver vinto”