Torino: la rassegna stampa di oggi, 21 dicembre 2019 - Toro.it

Il ritorno di Andrea Belotti nella formazione titolare del Torino, per la partita di questa sera contro la Spal, è uno dei temi principali nei quotidiani in edicola quest’oggi che si occupano delle vicende della formazione granata. Ma si parla anche dello sciopero del tifo da parte delle due curve (ma non solo). Ecco tutti i titoli dei quotidiani nella nostra consueta rassegna stampa.

Tuttosport

Toro, non rovinare il Natale ai tifosi

Dal Lecce a Verona 4 mesi tra incubi: via alla svolta?

Una squadra senza equilibrio: così non si va in Europa. Mazzarri: “Servono più concentrazione e cattiveria”

Belotti e il 2020. Viaggio nel futuro. Servono garanzie

Torna titolare con la Spal in cerca di gol per festeggiare il suo 26° compleanno: ecco cosa dovrà fare Cairo per blindarlo 6 mesi

Lo sciopero delle curve. Cairo, la sera più lunga

Maratona e Primavera ricompattate dalla protesta contro il club, la Digos e la Questura: oggi niente tifo

La Gazzetta dello Sport

Il Gallo torna più “saggio” per mettere il fiocco al 2019

Ieri il capitano ha compiuto 26 anni. Rientra con la Spal dopo l’infortunio

La Stampa

Belotti e poi Zaza per la Spal. Il Toro deve usare la testa

Mazzarri: “Si vince con la pazienza. Il nostro 2019? C’è molto di buono”