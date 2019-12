Torino, la rassegna stampa di oggi 23 dicembre 2019 - Toro.it

La rassegna stampa sportiva di oggi sul Torino: pericolo di fuga da questa squadra, intanto la società prepara il piano per gennaio

Tuttosport: Toro flop: pericoli di fuga

Il gallo, l’applauso ai tifosi e il caso WM: Cairo, ricordi Miha?

Dopo Nkoulou, Izzo irriconoscibile tra Raiola e sirene

Ha cambiato agente e voci lo danno nell’orbita di Raiola, grazie a Insigne: per andare via?

La Stampa: Il Toro allunga la vita a Mazzarri e punta al mercato di gennaio per ripartire

La società decide di proseguire con l’allenatore nonostante la grave sconfitta interna con la Spal di sabato sera. A gennaio via Parigini, Edera e Bonifazi, Iago Falque (piace al Villarreal) e Zaza. In arrivo un trequartista e un vice Belotti

La Repubblica: Toro crisi, i dubbi di Cairo. Anche Mazzarri torna in bilico

Dopo la sconfitta con la Spal voci, poi smentite dalla società, davano per imminente l’arrivo di Nicola in panchina. Decisivi saranno i match con Roma e Bologna. E continua la contestazione dei tifosi contro allenatore e presidente

La Gazzetta dello Sport: Torino, troppi regali

Mazzarri e il Natale dei rimpianti: contro le ultime, tre sconfitte

Corriere Torino: Toro, l’ora dei progetti

Mazzarri è saldo, il club studia le mosse di gennaio per riaccendersi nel 2020