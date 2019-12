Torino, la rassegna stampa di oggi 24 dicembre 2019 - Toro.it

La rassegna stampa sportiva di oggi sul Torino: crisi granata, si pensano i possibili rimedi. Il calciomercato è alle porte

La rassegna stampa di oggi sul Torino racconta di come la società stia pensando di uscire dalla crisi in cui versa la squadra. Tra calciomercato e analisi dei dati, ecco le prime strategie.

Tuttosport: Toro: siamo alla resa dei conti

Pazienza finita, ultime tre gare per non cadere

Che giro di bomber! Cutrone nel mirino se parte Zaza

Dipende da Petagna. Se la Spal lo vende, punta sul granata. E il Toro tornerebbe sull’ex milanista che piace anche ai viola

CronacaQui: Toro, è record di ko. Con i fanalini di coda, sconfitte assicurate

Mazzarri in bilico

La Repubblica: Lettera ai tifosi

Il 2019 finisce da schifo, ma il 2020 può essere finalmente l’anno della Champions per la Juve e di un vero posto in Europa per il Toro