La rassegna stampa di oggi, 27 dicembre 2019 - Toro.it

Ecco i titoli dei principali quotidiani in edicola quest’oggi che si occupano del Torino: il tema principale è l’imminente riapertura del calciomercato

Il calciomercato sta per riaprire i propri battenti e nei vari quotidiani in edicola quest’oggi si parla anche delle trattative che riguardano il Torino. Da Cutrone al possibile addio di Zaza: sono tanti i possibili affari che potrebbero vedere la società granata protagonista assoluta. Su Tuttosport si parla anche della rabbia dei tifosi granata e del messaggio di auguri non gradito del presidente Urbano Cairo. Ecco tutti i titoli dei principali quotidiani nella nostra rassegna stampa.

La rassegna stampa di oggi

Tuttosport

Cairo, basta parole: ora solo fatti

I tifosi infuriati dopo i suoi auguri di Natale. Censurati i commenti

Dopo la repressione in curva e i risultati deludenti, il messaggio festivo si rivela un clamoroso autogol: il presidente travolto dagli attacchi sui social

Cutrone insidia viola. Zaza porta Duncan? Adesso spunta Waguè

La punta granata piace a Spal e Sassuolo (che offre il centrocampista). Pista Tokoz. A destra, con il senegalese del Barça, c’è Advincula del Rayo

Primavera e non solo, qui urge un ribaltone

Sesia ha 12 fuoriquota ma può impiegarne 5. A gennaio molti andranno ceduti o perché impossibilitati a giocare o perché bloccano il ricambio generazionale

La Gazzetta dello Sport

Cosa fa Zaza? Quante offerte per Simone. Ma per il Toro è incedibile

Fiorentina, Siviglia, Getafe e i club cinesi lo cercano. L’attaccante granata sta riflettendo sul suo futuro

La Stampa

Ramirez in pole, piace anche Younes. Il Toro va alla ricerca della fantasia

I granata e i rinforzi di gennaio: il primo della lista è l’uruguaiano della Samp seguito dal tedesco-libanese del Napoli