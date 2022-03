I titoli sul Torino nella rassegna stampa di oggi, 21 marzo 2022: sosta per le Nazionali e riflessioni sull’ultima sconfitta

Tuttosport

-Toro, Juric si tiene così. Per ancorarlo al progetto Juric deve svoltare in tutto

Mercato, scouting, strutture, organizzazione del club: certi sfoghi celano il rischio di perdere fiducia

-Paradosso Ricci e Seck. Pagati cari, inutilizzati e quindi scontenti

Finora non sono stati un valore aggiunto: a questo punto tanto valeva lasciarli all’Empoli o alla Spal

-Senza Praet non è Toro

Da quando ha perso la qualità tecnica, le geometrie e le intuizioni sulla trequarti del belga, la squadra granata ha fatto registrare un tracollo nelle prestazioni e nei risultati

La Gazzetta dello Sport

Benzina verde Toro. Gemello in porta, poi Ricci, Pellegri e gli altri ragazzi

In questo finale di stagione Juric potrebbe concedere minuti a diversi ventenni, per provarli e per avere nuove energie