I titoli dei principali quotidiani sul Torino: ecco la consueta rassegna stampa di martedì 22 marzo 2022

Tuttosport

Juric per Semper col sogno Meret e l’idea Strakosha

L’albanese della Lazio resta con Provedel tra i papabili. Novità: il tecnico stima il croato del Genoa. Ma il top per un vero salto di qualità è la riserva del Napoli

Berisha e Vanja: aiuto Nazionale

Iniezione di fiducia per il neo titolare e Milinkovic

KO e rispedito al Fila: Singo va rigenerato!

La Costa d’Avorio rimanda a casa l’esterno granata, vittima della pubalgia: per Juric la priorità è riportarlo al top sul piano psicofisico. Brekalo positivo al Covid nella Croazia

Ricci resta al top ma in B

Premio all’ex Empoli, ora con l’Under 21. Altri 10 granata via con le nazionali

Gol fuori casa: Toro il peggiore d’Europa

La rete del Getafe a Bilbao ha lasciato i granata all’ultimo posto: appena 7 gol in trasferta!

La Gazzetta dello Sport

La rincorsa di Izzo

E’ di nuovo titolare dopo 19 panchine. Corre con il Torino per le 100 presenze