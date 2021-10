I titoli sul Torino nella rassegna stampa di giovedì 21 ottobre 2021, vigilia della sfida casalinga contro il Genoa

Tuttosport

Vagnati cerca nuovi attaccanti. Belotti: Non firmo. E il Toro a gennaio pensa di venderlo

Il Gallo continua a dribblare le trattative per il rinnovo. Cairo proverà ancora a convincerlo, ma il ds sta già curando anche il piano B: cessione e sostituzione

Mandragora sicuro: “Più forte di prima”

Asportato un pezzetto di menisco, la pulizia del ginocchio “è perfettamente riuscita”. Singo: oggi test per capire se non rischia. Altrimenti Vojvoda o il tandem Ansaldi-Aina

-C’è il Sirigu anti Gallo

Da paladini granata lasciati sfiorire ad avversari fra nostalgia e rimpianti

La Gazzetta dello Sport

Un Toro fantasia. Praet è recuperato, ora Juric ci pesa: subito con Brekalo

Con il Genoa servirà costruire più palle-gol. Idea del tecnico: i due trequartisti e Belotti