I titoli sul Torino nella rassegna stampa di oggi, 22 ottobre, giorno della sfida tra Torino e Genoa

La Gazzetta dello Sport

-Toro-Genoa, ballano le punte. Tecnica, potenza, gol e gioco aereo: Sanabria-Destro è una sfida show

Il duello chiave. Tonny è più a suo agio nei 30 metri, Mattia è il classico uomo d’area. I destini delle due squadre passano anche dai colpi degli attaccanti

–La storia di Ivan iniziata a Genova ma oggi nel cuore ha solo il granata

La sfida al suo passato

Tuttosport

-Sfida Juric: “Più qualità e rabbia”. “E’ ora di vincere, lo so”. La società osserva e aspetta

Amato (forse troppo?) dai tifosi il tecnico deve costruire sui risultati l’orgogliosa indipendenza da Cairo e Vagnati

-Pobega, il prestito forzato

Pur rimasto di proprietà e in controllo del Milan, il giovane centrocampista si sta scoprendo indispensabile per Juric

-C’è la classe di Praet per alzare il livello

La rassegna stampa sul Torino