I titoli sul Torino nella rassegna stampa di oggi, domenica 24 ottobre 2021, a due giorni dalla sfida al Milan

Tuttosport

-Belotti, li senti?

I tifosi del Toro non si arrendono: quanti cori e affetto per convincerlo a rinnovare e restare

-Ansaldi ko. Primi esami: tre settimane

-Il metodo Juric. I cinque accordi

In meno di quattro mesi il tecnico croato ha già centrato un grande risultato: questa squadra non ha nulla a che vedere con quella delle ultime due stagioni

La Gazzetta dello Sport

Toro, 4 scatti di felicità. Gol ritrovati e super ritmo: così Juric è pronto al decollo

Il rientro degli attaccanti, i giovani, la vecchia guardia e la condizione top: il tecnico può dare forma al progetto