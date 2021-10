I titoli sul Torino nella rassegna stampa di oggi, lunedì 25 ottobre 2021, alla vigilia della sfida col Milan

La Gazzetta dello Sport

Torino avanti tutti. Svolta sulle punte: in attesa di Pjaca, Juric può aprire il luna park del gol

Qualità, potenza, opzioni e cambi. Abbondanza: chi gioca a San Siro?

Ansaldi fa terapie: oggi per lui il secondo esame

Tuttosport

Milan-Gallo in gennaio? Pobega-Toro!

Il Gallo servirebbe a Pioli prima di svincolarsi: Cairo vuole milioni, si tratta un nuovo prestito del centrocampista

Ora grandi con le grandi

Juric e la storia umiliante di Cairo contro le big, i 7 gol di maggio e quel successo che manca da 36 anni

Nuovi esami per Ansaldi