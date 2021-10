La rassegna stampa di oggi, martedì 26 ottobre 2021, nella giornata di Milan-Torino a San Siro

La Gazzetta dello Sport

-Assalto al Diavolo. Toro di qualità: Brekalo libero di inventare, Praet lo aiuterà

Juric scommette sulla trequarti, col Milan staffetta Sanabria-Belotti

-Ansaldi fuori 40 giorni: sarà Buongiorno il vice Aina

Tuttosport

–Juric vincere oggi e a gennaio. “Un Toro spietato tra grinta e lampi. E si batte una big”

“Aggressivi come contro Juve e Napoli: ma stavolta voglio tre punti, con imprevendibilità e concretezza”

-“Ora aspetto un mercato coraggioso. Belotti? Fino a giugno qui, poi si vedrà”

Juric detta l’agenda a Cairo e Vagnati: “Gennaio dovrà essere una grandissima occasione per crescere. Poco coraggio in estate. Il Gallo resterà, ma non firma”.

-Le staffette Toro

Da Belotti-Sanabria e Praet-Linetty: per Juric partire dalla panchina non è un declassamento, anzi