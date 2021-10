Nella nostra consueta rassegna stampa, ecco i principali titoli dei giornali in edicola quest’oggi sul Torino

L’analisi sulla partita di ieri contro il Milan, le pagelle, le dichiarazioni dei protagonisti: c’è tutto questo nei quotidiani in edicola quest’oggi che si occupano del Torino. Ecco tutti i titoli sulla squadra nella nostra consueta rassegna stampa giornaliera.

La rassegna stampa di oggi

Tuttosport

Giroud-gol rossoneri in fuga

Più Toro che Milan. E si mangia le mani

I granata tirano poco e male: Belotti, Sanabria, Praet (traversa) e Pobega non concretizzano la superiorità in casa della capolista

Praet, qualità sulla… traversa. Che Pobega! San Siro stregato

Il granata migliore è il giovane di proprietà dei rossoneri. Brekalo ci prova, male Aina e Singo. Esordio per Zaza

“Grandissima gara il Toro ha dominato”

Rabbia Juric: “Il Milan non ha tirato in porta a parte il gol. Continua a girarci male. Allucinante, meriteremmo di avere molti più punti. Belotti? Lasciamolo in pace”

“Toro, è mancato solo il gol”

Vojvoda: “Con Juric lavoriamo tanto, vuole che andiamo a duemila all’ora”

La Gazzetta dello Sport

Il Diavolo prova a fuggire

Al Milan serve Giroud per piegare un bel Toro. Pioli va a +3 sul Napoli

Rossoneri da record: 9a vittoria in 10 gare, non accadeva dal 1954-55. I granata sfiorano più volte il pari nel finale

Bakayoko non convince, Brekalo è ovunque

Orgoglio Juric: “La miglior partita. Toro, è mancata solo un po’ di… pazzia”

Il tecnico granata: “Abbiamo dominato e mostrato coraggio. Peccato per il risultato”