Torino, la rassegna stampa del 22 febbraio 2020: i titoli sui granata

Una partita da vincere dopo 5 ko di fila, un Parma da domare e una squadra da motivare. Nei titoli dei quotidiani sul Torino c’è soprattutto il focus sulla sfida che domani vedrà il Torino impegnato in casa contro i ducali. Il lungo digiuno di Belotti, sottolineato dall’articolo di La Stampa, la presenza nonostante tutto dei tifosi come spiega La Gazzetta dello Sport, e i temi – tra mercato (rinnovi di contratto) e campo – più di “campo”. La rassegna stampa del 22 febbraio 2020.

• La Gazzetta dello Sport

Squadra-tifosi: voto di fiducia. In ventimila a spingere il Toro

Già staccati più di 17 mila biglietti in prevendita: dopo il sostegno negli allenamenti, il pubblico si stringe ai granata

•Tuttosport

-I 4 scelti per ripartire. Priorità salvezza e piani di rilancio

Vincere domenica e blindare il futuro con Longo e subito ridiscutere 4 contratti: Belotti, Sirigu, Baselli, Ansaldi

–“Longo ha occhi da tigre ma bisognerà ragionare bene su tanti giocatori”

Mezzano, amico ed ex compagno di vita granata: “Moreno ragazzo era una testa matta, ora ha raggiunto un equilibrio incredibile. Salvi il Toro, poi tirerà le somme”.

-Berenguer piace a tutti: se ci mettesse pure il fisico…

Da Mazzarri a Longo: titolare, utile, disciplinato e versatile



• La Stampa

-Belotti, digiuno record. Caccia l gol perduto per risollevare il Toro

Il centravanti non segna in casa da 149 giorni. E domani c’è il Parma