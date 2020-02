Torino, la rassegna stampa di oggi 21 febbraio 2020 - Toro.it

La rassegna stampa sportiva di oggi sul Torino: Cairo smentisce le voci di Belotti al Napoli e di Luxottica. Ma la contestazione non si placa

Tuttosport: Cairo in esclusiva: “Belotti al Napoli? No, resta al Toro!”

L’ex arbitro Bonfrisco: “Il Gallo da De Laurentiis”. Cairo: “Né lì, né altrove. Vendo il club? Voci infondate. Gli striscioni che mi invitano ad andarmene? No comment”

Il patto per Longo: “Vincere e basta”

I giocatori sono consapevoli di poter precipitare in zona B e di dover cominciare a ripagare la fiducia gratuita dei tifosi che per il nuovo corso tecnico hanno sospeso le contestazioni

CronacaQui: L’arrivo di Longo non basta. Cairo nel mirino: “Vattene”

Due striscioni contro il patron che assicura: “Luxottica? Voci infondate”

La Repubblica: Il rientro di Baselli: Longo ritrova il metronomo del Toro