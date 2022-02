I titoli sul Torino nella rassegna stampa di oggi, 22 febbraio 2022, nella settimana che porta alla sfida col Cagliari

Tuttosport

-Nuova scommessa Vanja

Juric vuole recuperarlo. Lavora su tecnica e testa

-Fila, vele nuove. Il vento crea subito altri guai

Montati teloni anti spie dopo quelli finiti a brandelli nelle scorse settimane. Ma i problemi continuano

-Juric e l’eurociclo. Sfida doppia a WM

Domenica Mazzarri affronterà per la prima volta a Torino

La Gazzetta dello Sport

Toro, mossa al centro. Due vie per Juric. I lampi di Pjaca o la voglia di Ricci.

La rosa lunga offre più armi di qualità: trequarti croata se Pobega torna in regia. Ecco le idee per sostituire Mandragora