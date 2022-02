La rassegna stampa sul Torino del 23 febbraio 2022: ecco i titoli dei principali quotidiani sul club granata

Tuttosport

Miniera Bremer: soldi più giocatori

A parte il caso Mandragora-Juve, Milan e Inter possono oliare l’operazione con prestiti con diritto: da Colombo a Pinamonti (ma c’è il Sassuolo), da Lazetic o Gabbia e Gagliardini

E Baeten sogna il grande salto

Già 8 gol per il belga: punta al ritiro con la prima squadra in estate. Il futuro è pure di Ciammaglichella, un 2005

Mazzarri con la Maginot? Ecco le strategie di Juric

Il Cagliari si chiude a riccio: il tecnico mostra i video e al Fila prova anche un attacco a 2 punte per i finali d’assalto

Non solo Pjaca: sulla trequarti c’è anche Seck

Brekalo punto fermo, variabile Linetty

La Gazzetta dello Sport

La svolta a sinistra

Rodriguez e Vojvoda, Juric sulla fascia ha regalato nuove certezze al Toro