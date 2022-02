I titoli dei principali quotidiani sul Torino: ecco tutte le notizie di giovedì 24 febbraio 2022

Tuttosport

In processione da Belotti

I tifosi aspettano il bus col capitano: “Resta con noi!”

Aria di primavera per Juric

Dalle apparizioni sempre più convincenti con coppitelli al gol azzurro con l’Under 17: Ciammaglichella pensa già in grande

Rincorsa Sanabria: dribblare il Gallo per vincere il Toro

Tutti pazzi di Bremer

Un coro di elogi importanti per il difensore brasiliano. Costacurta: “Bravo nell’anticipo, concentrato, sempre sul pezzo”. Adani: “Perfetto negli interventi senza fallo, come Koulibaly”. Sabato: “Fortissimo, ricorda Vierchowod”

La Gazzetta dello Sport

Brekalo: “Il Toro è pronto per grandi cose. E il mio futuro sarà granata”

Il trequartista si racconta dopo l’ottimo derby: “sto vivendo la stagione del mio salto di qualità, ma spero che sia solo l’inizio con questa maglia”