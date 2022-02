I titoli sul Torino nella rassegna stampa di oggi, venerdì 25 febbraio 2022, a due giorni dalla sfida al Cagliari

Tuttosport

-Se parte Belotti si va su Simeone o Joao Pedro

In caso di addio del capitano, non lo si potrà sostituire con una giovane o con una scommessa: l’argentino del Verona o l’italo-brasliano del Cagliari restano in pole

-Novità all’orizzonte. E Seck si scalda

Juric a breve dovrà cominciare a impiegare e valutare i giovani arrivati a gennaio (come il senegalese, Ricci e Pellegri) e ragionare su Zima per la difesa che verrà

–La cena dell’unità. Paga tutto Juric!

Squadra e staff al ristorane messicano in San Salvario: “Festa? No, gruppo”

La Gazzetta dello Sport

Toro traffico in fascia. Ansaldi o Vojvoda, Aina o Singo. Juric può invertire le gerarchie

Per la prima volta tutti gli esterni granata sono pronti e adesso scalpitano. Le scelte del tecnico determinanti contro il Cagliari