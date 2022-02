I titoli sul Torino nella rassegna stampa di oggi, sabato 26 febbraio 2022: domani la sfida al Cagliari di Mazzarri

Tuttosport

-76 club a Belotti: “Resta”

“Juric ha un progetto vero. Ascoltaci, noi ti adoriamo”

-Belotti: “Deciderò a fine campionato”

Occhio al Milan e ora all’Atalanta. Anche l’Inter e la Juve lo stanno seguendo come possibile riserva: il Gallo è in scadenza di contratto

-Praet ci crede ancora

Il belga vuole tornare per le ultime partite e rimanere in granata

La Gazzetta dello Sport

L’asso nella manica. Bremer sogna il gol per lanciare il Toro. È riaperta la caccia

Nel 2021 difensore goleador in Europa. Il Cagliari è il club a cui ha segnato di più