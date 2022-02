I titoli sul Torino nella rassegna stampa di oggi, lunedì 28 febbraio 2022, all’indomani della sconfitta casalinga col Cagliari

Tuttosport

-Mazzarri manda in tilt Juric

Errori e portiere. Il Toro va in crisi

-Gallo, ancora gol. L’amore e le botte: “Sì, c’è spiraglio”

Vagnati: “Belotti è attaccato alla maglia e alla città, sente l’affetto della gente. Verso fine stagione parleremo del futuro”

-“Il tempo mi ha dato ragione”

Mazzarri gonfia il petto: “Nella vita devono parlare i fatti, dopo di me ho visto il Toro cambiare caterve di allenatori e rischiare la serie B”

La Gazzetta dello Sport

Juric cerca la cura. Il tecnico riflette: “Toro, calo mentale. Va capito il perché”

“Non è un problema fisico. E quel gol preso su fallo laterale in A non si può…”