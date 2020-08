La rassegna stampa di oggi, 23 agosto 2020 - Toro.it

Ecco i principali titoli sul Torino dei quotidiani in edicola domenica 23 agosto 2020: in primo piano il calciomercato

Mercato soprattutto: tra i temi dei giornali che si occupano del Torino spicca soprattutto quello. Non solo i nomi, l’ultimo quello dell’argentino Vera, ma anche le strategie in prte raccontate da Vagnati in occasione della presentazione di Rodriguez. Ecco i principali titoli.

La rassegna stampa

A seguire i titoli sul Torino del 23 agosto 2020.

Tuttosport

Cairo e Vagnati, tempi lunghi: “Non si deve avere ansia sul mercato.

Da Biglia a Torreira, da Linetty a Barak, il ds mette le mani avanti: “Valutiamo tanti giocatori con calma per non farci prendere per il collo”. Giampaolo è xulle spine.

–“Ho scelto il Toro perché è forte”.

Rodriguez a tutto campo: “I granata mi hanno cercato e voluto, per me questo è stato fondamentale. Se resteranno tutti i big, faremo bene. Sono pronto a battere le punizioni”.

–Barak e Vera: conferme.

Vagnati elogia la mezzala, E il presidente dell’Argentinos: “Sto trattando”.



La Gazzetta dello Sport

-Rodriguez apre subito il gas: “Siamo forti, ci divertiremo”.

Il terzino è il primo acquisto del nuovo ciclo Giampaolo «Ho trovato tanti compagni di qualità: faremo bene»

–Vagnati: “Falque si sposa bene col progetto Giampaolo”.



La Stampa

Restyling Toro

Il dt Vagnati si muove deciso sul mercato: offerta da sei milioni per il baby regista argentino Vera. E l’Argentinos Junior conferma: “Sì, stiamo trattando”.