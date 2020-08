Torino, la rassegna stampa di oggi 24 agosto 2020 - Toro.it

La rassegna stampa sportiva di oggi sul Torino: Linetty nuovo colpo del Toro, i granata puntellano il centrocampo in attesa di altri arrivi

La rassegna stampa di oggi sul Torino racconta di come prosegua il calciomercato dei granata per Giampaolo. È in arrivo al Toro Linetty, cercato da settimane: accordo concluso, ora altri colpi.

La Stampa: Toro mai così deciso. L’intervento di Cairo sblocca Linetty

Trattative rapide dopo anni di tormentoni. Vertice con Ferrero: alla Samp 7,5 milioni

La Repubblica: Il Torino prende Linetty e chiede Schick in prestito alla Roma

La Gazzetta dello Sport: Toro, colpo in arrivo

Linetty, un rinforzo al centro. C’è l’accordo con la Samp

Corriere Torino: Toro scatenato: ecco Linetty. Ora Giampaolo aspetta il regista

Già oggi forse le visite mediche. Ore decisive per Biglia e Vera. Sullo sfondo Torreira