Torino, la rassegna stampa di oggi 25 agosto 2020 - Toro.it

La rassegna stampa sportiva di oggi sul Torino: arriva Vojvoda, il mercato granata vede il terzo colpo in pochi giorni. La squadra prende forma

La rassegna stampa di oggi sul Torino racconta di come il calciomercato dei granata stia prendendo veramente il via: dopo Linetty, arriva anche Vojvoda. Ora Giampaolo inizia ad avere più giocatori nuovi a disposizione.

La rassegna stampa di oggi sul Torino

Tuttosport: Toro, anche Vojvoda! Pressing per Vera

Svolta a destra, arriva il terzino. Contratto: 2025

Rilanci per il regista: “Sì, tratto col Toro”. Rincon sul mercato

Il giovane talento avverte l’Argentinos: “Decido io dove andare”. Si lavora per alzare il bonus, oltre i 6 milioni per la prima offerta

CronacaQui: Quasi fatta per Linetty. Il Toro adesso punta su Vojvoda per la difesa

La Repubblica: Toro, idea Torreira. E in difesa arriva Vojvoda