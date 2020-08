Torino, la rassegna stampa sportiva di oggi 26 agosto 2020 - Toro.it

La rassegna stampa sportiva di oggi sul Torino: un altro colpo, ecco Vojvoda. Il Toro di Giampaolo continua a lavorare sul calciomercato

Tuttosport: Clamoroso: il Toro ha chiesto Piatek! “E Belotti resta”

Problemi con il tecnico dell’Hertha: “Non è efficace per il nostro gioco”. Anche la Fiorentina lo vuole in prestito, con Giampaolo era titolare

Linetty, primi assist

In serata ha raggiunto i compagni in ritiro: oggi sarà al Fila per cominciare la nuova avventura in granata

La Stampa: Ciak, è il Toro: via al casting per il regista. Giampaolo alla ricerca dell’uomo chiave

Piace Torreira, ma Cairo è pronto al rilancio per il baby argentino Vera. Pulgar e Biglia le alternative

CronacaQui: Toro, un 10 dal River per fare il trequartista. Millico verso lo Spezia

Daniele Baselli intanto è tornato a correre dopo 79 giorni dall’intervento al ginocchio, sarà in campo per novembre. Rincon pronto a partire, mentre Meité piace in Premier League

La Repubblica: Toro, arriva l’ora degli addii. Rincon può tornare al Genoa. Sporting o Napoli per Lyanco

In partenza anche i giovani: Millico piace al Cosenza ma sarà ceduto solo in prestito, per Edera ci sono richieste dal Parma e dall’Udinese

La Gazzetta dello Sport: Toro boom. Linetty firma, Vojvoda c’è. Adesso a tutta regista

Tampone, visite e contratto per il polacco: oggi sarà al Fila. Il terzino kosovaro arrivato ieri sera. E spunta Carrascal

Corriere Torino: Linetty ha firmato. Vojvoda in città: oggi le visite