Torino, la rassegna stampa di oggi 27 agosto 2020 - Toro.it

La rassegna stampa di oggi sul Torino racconta di come continui il calciomercato granata e di come Urbano Cairo abbia intenzione di proseguire nella campagna di rafforzamento. Giampaolo intanto continua a lavorare con i giocatori.

Tuttosport: Toro: strategia per il super colpo

Torreira, Praet, Andersen e Piatek sino all’ultimo

È sprint per Vera. Passi avanti pure per sul fronte Barak

L’Argentinos Juniors individua il sostituto del regista su cui è forte Vagnati: si tratta di Facundo Mater del Nueva Chicago

La Stampa: “Il mio Toro ripartirà di Belotti. Mai pensato di vendere il club”

Cairo, il presidente granata rilancia: “Ci siamo mossi per tempo sul mercato, ora serve un play. Non rifarò l’errore di un anno fa: porte aperte per chi vuole andare via. L’obiettivo? Di certo non è la salvezza”

CronacaQui: Vojvoda, dalle bombe all’esilio in Belgio e l’occasione del calcio

La Gazzetta dello Sport: Toro no limits

È caccia al regista. Vera, passi avanti. Resta caldo Biglia

Corriere Torino: Iago Falque e Segre, i colpi Toro fatti in casa

La punta spagnola e l’interno di centrocampo riscattato dal Chievo stanno conquistando Giampaolo