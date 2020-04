Torino, la rassegna stampa di oggi 25 aprile 2020 - Toro.it

La rassegna stampa sportiva di oggi sul Torino: dal futuro di Baselli ai 70 anni di Pulici. Il punto sull’ambiente granata

La rassegna stampa di oggi sul Torino commenta passato, presente e futuro dell’ambiente granata. Dai 70 anni di Pulici al futuro di Baselli e Belotti.

Tuttosport: Baselli: scelta di vita

La mezzala in mezzo al guado: lasciare il Toro o rimanere per non deludere più i tifosi

“Amavo il Toro già da bambino”

Casagrande: “Papà mi parlò di Superga e…”

CronacaQui: I 70 anni di Pulici: “Così diventammo i gemelli del gol”

La Gazzetta dello Sport: Quarantena da Toro

Belotti, dieta rigida e allenamenti al top. È nella scia di Pulici

Corriere Torino: Djidji, il Toro ha il suo “testardo gentile”

Il difensore tra il “lavoro” a casa e l’obiettivo numero 1: “Essere un buon padre”