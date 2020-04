Torino, la rassegna stampa di oggi 26 aprile 2020 - Toro.it

La rassegna stampa sportiva di oggi sul Torino: calciomercato al centro dei discorsi sui granata. E Longo pensa a come ampliare la rosa

La rassegna stampa di oggi sul Torino parla principalmente di futuro: di calciomercato e dei piani di Moreno Longo per ampliare la rosa sin dalla ripresa del campionato.

La rassegna stampa di oggi sul Torino

Tuttosport: Toro, sarà difesa do brasil. La crisi fa Bremer leader

Ai buchi in retroguardia e al bilancio in rosso si rimedierà con Lyanco e la valorizzazione dell’altro centrale brasiliano

“Tomà resta con loro”

La figlia di Sauro: “Mio papà scampò a Superga anche perché dovevo nascere io”

La Gazzetta dello Sport: Jemerson sul mercato: il Toro ci pensa. E piace Ranieri

Il brasiliano del Monaco in scadenza. Interessa l’ascolano, offerto Rami

Corriere Torino: Il Toro un po’ più verde

Se ripartisse la Serie A, con 13 partite in 2 mesi Longo amplierebbe la rosa: a Singo e Adopo, si aggiungerebbero anche Onisa e Ghazoini