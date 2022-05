I titoli dei principali quotidiani sul Torino: tra calciomercato e Filadelfia, ecco i temi al centro della giornata

Tuttosport

Summit Mandragora

Toro e Juve trattano: di mezzo c’è anche la questione Pjaca

In più per Cairo 700 mila euro

Toro 10°: 4,2 milioni di premi. Agli emiliani 3,5

Lukic-Vojvoda: due pepite. Il rinnovo diventa urgente

Entrambi hanno il contratto in scadenza nel 2024. L’esplosione con Juric del centrocampista e la duttilità dell’esterno possono fare gola a più club

Fila più funzionale: altri lavori in estate

Dopo 2 anni, verranno finalmente realizzate per i giocatori le sale mensa e relax

La Gazzetta dello Sport

Che difesa, ragazzi

Buongiorno-Zima, 43 anni in due: com’è verde il muro del Toro