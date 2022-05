I titoli sul Torino nella rassegna stampa di oggi, 27 maggio 2022: tra calciomercato e l’attesa per Belotti

Tuttosport

-Appesi a Belotti: Dobvik-Joao avanti

Il Gallo continua a tentennare, Cairo e Vagnati vanno sulle alternative

-E per la porta restano in pole Gollini e Cragno

-Il Toro e le possibili uscite. Verdi, c’è l’offerta. La Salernitana ci sta riprovando

Il disse dei campani Sabatini: “Se il giocatore ci verrà incontro sull’ingaggio siamo disposti a trattare col Torino”

La Gazzetta dello Sport

Jolly granata. Lukic sa far tutto. Così l’insostituibile si è preso il Toro

La svolta dopo un colloquio con Juric Nessuno ha giocato quanto il serbo

