I titoli sul Torino nella rassegna stampa di oggi, martedì 26 aprile 2022: è la vigilia di Atalanta-Torino

Tuttosport

Sanabria, che intrigo

Lo vuole il Maiorca che offre 6 milioni: i soldi per Pellegri

-Aree mensa e relax, due anni dopo

Filadelfia da finire

La Stampa

Intensità e coraggio. Toro e Atalanta si assomigliano di più

Domani granata a Bergamo: otto mesi dopo Juric sfida il maestro Gasperini

La Repubblica

Il popolo granata ritrova un rito. A Superga per gli Invincibili

Gli eventi per ricordare la sciagura di 73 anni fa al via il giorno prima al museo del Grande Torino. La sera del 4 maggio prima assoluta per la pièce dei campioni