I titoli sul Torino nella rassegna stampa di oggi, 27 aprile 2022, la giornata in cui il Toro recupererà il match con l’Atalanta

La Gazzetta dello Sport

Atalanta-Torino tra giganti

Zapata in campo a tutti i costi. Solita missione: Bremer è pronto

-Gasperini-Juric. Maestro contro allievo: stessa idea di calcio con il pressing al potere

Tuttosport

Toro: regalo per Pupi. Missione Atalanta con spirito e forza da Puliciclone

Oggi la leggenda granata compie 72 anni e stasera la squadra di Juric vuole dargli una gioia nella prova di Bergamo contro il nerazzurri: un altro esame di maturità

-Juric: “Devo tutto a Gasperini”

Allevato da giocatore a Crotone e al Genoa, al suo fianco nei primi passi da allenatore: “Lo ringrazierà per la vita”

-Belotti convocato. Pellegri: sorpasso in vista su Sanabria?