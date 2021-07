Nella nostra consueta rassegna stampa, ecco i titoli dei principali quotidiani in edicola quest’oggi che parlano del Torino

Le trattative di calciomercato e gli allenamenti del Torino a Santa Cristina Valgardena sono gli argomenti principali nelle pagine dei principali quotidiani in edicola quest’oggi che si occupano del Torino. Ecco i titoli nella nostra consueta rassegna stampa.

Tuttosport

Tutti aggrappati a Ivan

I tifosi sperano solo in lui. Il tecnico le studia tutte e porta il Toro in piscina

I granata in acqua dopo gli allenamenti per scaricare la fatica e tonificare i muscoli. Pure a Torino si seguita questa metodologia di lavoro di lavoro sulla quale insiste il croato.

Per Rincon e Baselli. Il posto in squadra c’è, però è nel Toro B

Sono subentrati in entrambe le amichevoli sostenute dai granata che non a caso sul mercato stanno seguendo il viola Amrabat

Il Toro sfida il Crotone per Messias. La strategia

Il retroscena di una trattativa infinita

La Gazzetta dello Sport

Rebus nel mezzo

Toro, chi guida con Mandragora? Garanzia Rincon, Lukic è in ombra

Juric cerca la spalla di Rolando: prime verifiche nelle amichevoli, Linetty e Baselli sono in ritardo

Pjaca, scatta il contro alla rovescia. Spunta anche Ounas

Il trequartista convinto dal progetto Juric: pista calda con la Juventus. E l’alegerino non è un’idea alternativa