L’amichevole di questo pomeriggio tra il Torino e l’Al Fateh, le trattative di calciomercato (in particolare quella molto calda per Marko Pjaca) e la conferenza stampa di Sasa Lukic sono gli argomenti principali sulle pagine dei quotidiani in edicola quest’oggi che si occupano del Torino. Nella nostra consueta rassegna stampa, ecco i principali titoli sui giornali.

Tuttosport

Verdi e Linetty di nuovo assieme oggi con l’Al Fateh

Dopo i testi contro i dilettanti, i granata alle ore 17 affrontano a Bressanone una squadra araba che ha raggiunto il 6° posto nel campionato Saudita

Trattativa calda. Toro: Pjaca vicino, c’è il sì del croato

La grinta serba: “Con Juric tanti Lukic”

Il centrocampista spiega come il tecnico granata proverà sfruttare le sue qualità

La Gazzetta dello Sport

Lukic: “Il Toro, casa mia. Juric è un grande. Con lui cerco già gol

Il serbo: “Il nuovo gioco di farà creare di più. I nostri tifosi si meritano una bella squadra”

Pjaca, scatta il pressing. E a occhio a Messias e Ounas

Il dt Vagnati può definire a breve l’affare con la Juve: si lavora a un prestito con diritto di riscatto

La Stampa

Belotti non decide e il Toro va avanti. Juric, i piani che non passano dal Gallo

CronacaQui Torino

Toro, la carica di Lukic: “Entusiasmo per Juric”