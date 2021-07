I titoli sul Torino nella rassegna stampa di oggi, mercoledì 28 luglio 2021: tra campo e mercato (l’arrivo di Pjaca e il contratto di Belotti)

Tuttosport

Il Toro parla arabo, Juric s’infuria. Deludente pari contro l’Al Fateh. Solita pochezza

Il tecnico nell’intervallo porta tutta la squadra nello spogliatoi, ma la sua sfuriata non produce effetti

-“Caro Gallo, chiama. Stiamo aspettando una tua risposta”

La versione di Cairo su Belotti: “Gli abbiamo fatto una proposta di rinnovo importante, attendiamo di sapere le sue intenzioni”

–Toro: è fatta per Pjaca. E ora assalto a Orsolini

Oggi atteso l’annuncio per il croato, offerti 9 milioni più bonus per il fantasista del Bologna

La Gazzetta dello Sport

-La mossa di Cairo: “A Belotti abbiamo fatto un’offerta molto importante”

Mega proposta di rinnovo col Toro: 4 anni a 3,2 milioni a stagione. Il presidente: “Se non accetta potremo solo prenderne atto”

–L’arrivo di Pjaca a un passo. Si accelera per Lyanco al Betis

Trovata l’intesa con la Juve, forse oggi firma e visite. Vagnati monitora anche le posizioni di Amrabat e Rovaglia



La Repubblica

Cairo: “Belotti decida cosa vuole”. E al Toro arriva Pjaca: oggi le visite

Il presidente granata in visita in ritiro