I titoli sul Torino nella rassegna di oggi, 29 luglio 2021: tra calciomercato e lavoro sul campo a Santa Cristina

Tuttosport

-Belotti all’esame Juric: no sconti. Ivan non transige: assist per Cairo per cedere il Gallo?

L’allenatore vuole soltanto giocatori “stramotivati”. Il patron sempre più tentato dal vendere il capitano

-Pjaca sì, in prestito, e va subito in ritiro. Tentativo per Erlic

Preso lo juventino: “Non vedevo l’ora”. Restano vive le altre piste tra mediana e trequarti. Vagnati sfida Spezia e Sassuolo

-Spinto lontano dal Toro, Sirigu smaschera Cairo

Regalato al Genoa: “Facile dire che volevo andare via: cosa si è fatto per cercare di trattenermi? Ma ho dei valori, io”

La Gazzetta dello Sport

Pjaca, che colpo. Talento e voglia di rilancio. Il Toro punta forte sul croato

Marko arriva dalla Juventus in prestito con diritto di riscatto. Altre manovre: sondaggio per Caldara, Amrabat in ascesa