I titoli sul Torino nella rassegna stampa di oggi, venerdì 30 luglio 2021: calciomercato e lavoro sul campo, con l’inserimento di Pjaca già in squadra

Tuttosport

Sanabria: “Juric ok, con lui si migliora”. Ma servono rinforzi

L’attaccante paraguaiano attende di conoscere il destino di Belotti. “Intanto il fatto che si sia cambiato allenatore ci stimola, abbiamo da imparare”.

-La seconda vita di Pjaca. Subito a Rennes

Appena preso cerca svolte

-Fine ritiro: Bremer recuperato

Domani il Rennes. Infortunio superato, il centrale in gruppo. In compenso si sono fermati Lyanco (lo vuole il Betis) e Baselli.

La Gazzetta dello Sport

Ed è subito Pjaca. Al centro del progetto-Toro, Juric ha già provato il croato

AL primo giorno Marko tra i “titolari”: l’allenatore sta pensando di schierarlo domani a Rennes

Caldara in prestito? Il difensore tentato dall’idea granata

Il Milan apre alla cessione temporanea, l’allievo di Gasp piace pure al Venezia. Un’altra pista: Ruan, ’99 del Gremio