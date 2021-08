Nella nostra consueta rassegna stampa, ecco i titoli dei principali quotidiani che si occupano del Torino in edicola quest’oggi

Le parole di Ivan Juric su Andrea Belotti è l’argomento principale sui quotidiani in edicola quest’oggi che si occupano del Torino. Ecco i titolo dei giornali nella nostra consueta rassegna stampa.

La rassegna stampa di oggi

Tuttosport

“Belotti, sì o no: subito”

Juric: “Qui fa 20 gol per deve crederci se non non lo aspetto”

“Domani lo vedrò, mi auguro gli si accenda una scintilla, qui può tornare un top player. Chiedo Chiarezza. Il rinnovo? Cifre enormi

“Serve qualità: 3 o 4 rinforzi”

“Occorrono innesti di livello soprattutto davanti a cominciare da un altro trequartista: ci manca”

Non solo Caldara. Toro su Pezzella!

La Gazzetta dello Sport

Ivan Juric: “A Belotti chiedo chiarezza subito. Se non è convinto non lo aspetto”

L’allenatore del Toro avvisa il capitano: “Il suo ultimo anno non è stato buono, ma l’offerta del club per il rinnovo è enorme”

La Repubblica

Al Filadelfia arriva Belotti, Amleto granata in dubbio tra rinnovo e cessione