I titoli sul Torino nella rassegna stampa di oggi, 4 agosto 2021, tra campo e calciomercato (e futuro di Belotti)

La Gazzetta dello Sport

Toro, riecco Belotti. Il Gallo festeggiato dai compagni. Si allena, poi va a cena col gruppo

Ieri al Filadelfia primo giorno in granata: parla in campo con Juric, ma l’incontro sul futuro slitta. Non si scioglie il nodo rinnovo E il club aspetta

Tuttosport

-Toro, Juric-Gallo: allegria a cena. Belotti al Fila: sorrisi, applausi e 3 milioni di dubbi

-Nuovo fronte: Messias, Orsolini e ora Brekalo

Occhi sulla seconda punta del Wolfsburg, vale 15 milioni, cifra che serve anche per Orsolini. Per il brasiliano si chiude a 10

– “Andrea ama il Toro ma…”

Sirigu rivela: “Gli ho detto di fare ciò che lo rende felice e di non perdersi troppe responsabilità sulle spalle”

La rassegna stampa sul Torino