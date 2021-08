I titoli sul Torino nei quotidiani in edicola oggi, giovedì 5 agosto 2021, tra calciomercato e campo

Tuttosport

-Toro, offerta alzata. Se il Gallo accetta un milione in regalo

Novità nelle trattative. Cairo ha messo sul piatto anche una cifra extra (una tantum) da pagare subito pur di convincere il Gallo a rinnovare, La proposta di ingaggio fisso sale invece a 3,3 milioni netti.

-In mille per il test con la Pro. Bremer, caviglia da valutare

Sabato al Fila si potrà entrare solo se in possesso del Green Pass

La Gazzetta dello Sport

Effetto Sanabria. Gioca in tre ruoli, può diventare l’uomo-chiave. Juric gli disegna un Toro attorno

Trequartista, punta o falso nove e titolare fisso nelle amichevoli: «Ora inseguo grandi obiettivi»