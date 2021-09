I titoli sul Torino nella rassegna stampa di oggi, 28 settembre 2021, all’indomani della trasferta di Venezia e del pareggio del Penzo

La Gazzetta dello Sport

Brekalo non basta. Un Toro a metà prima controlla e poi colpisce ma il Venezia lo riacciuffa.

La sblocca il croato, Djidji sbaglia tutto: fallo da rigore e rosso, pari dell’ex Aramu. Mandragora al 95′ spreca il colpo del ko

Tuttosport

Toro, la tassa Djidji: altra beffa. 2 errori e 2 rigori regalati in 4 giorni. E che rabbia al 95′

L’ivoriano (espulso) affossa Okereke e vanifica la rete di Brekalo: l’ex Aramu castiga. Poi l’incredibile chance in 10

Izzo è un caso: ne ha sempre una

Era appena guarito da una contusioaeche aveva fatto irritare Juric e ieri mattina si è di nuovo fermato: stavolta è colpa del mal di schiena

–Juric: “Ora tutto per battere la Juve. Belotti? No, temo”

“Djidji ha sbagliato ma è la mia migliore scoperta, qui. Dovevo cambiare qualcosa. La Juve? Non ci accontenteremo mai”